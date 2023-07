„Eigenverantwortung hat einen fahlen Beigeschmack“

Am 25. Mai twitterte die Irin Shelby Lynn über einen mutmaßlich sexuellen Übergriff von Rammstein-Sänger Till Lindemann im litauischen Vilnius. Begriffe wie „Row Zero“ dominierten die Frühjahrsschlagzeilen und was daraus folgte, sprengte alle Titelseiten und Kommentarspalten. Nur wenige Tage nach dem Tweet von Lindemann startete die Organisation #aufstehn die Kampagne #KeineBühnefürRammstein, um die beiden Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion am Mittwoch und Donnerstag zu verhindern. „#aufstehn ist schon länger im Bereich Gewaltschutz aktiv, deshalb wussten wir von Anfang an, dass dieses Thema in unserer Community vielen Leuten wichtig ist“, erklärt Kampagnenleiterin Dressler im „Krone“-Interview. In den gut zweieinhalb Monaten der Kampagne wurden etwas mehr als 17.000 Unterschriften gesammelt.