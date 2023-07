Bauern wehren sich: „Kuh ist nicht das Problem“

Auch Geschäftsführer Josef Braunshofer hält von den Plänen nichts. Parallel dazu tut er alles, damit die Standorte der Berglandmilch CO2-neutral werden: In Geinberg wird Geothermie angezapft, in Feldkirchen bei Mattighofen gibt’s seit kurzem ein Hackschnitzelwerk, noch heuer wird Klagenfurt an eine Hackschnitzelheizung angeschlossen.