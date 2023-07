200.000 Kühe sollen für den Klimaschutz sterben

Kühe sind Klimakiller - so lautet eine weitverbreitete These, die auch nicht von irgendwo herrührt: Jede heimische Kuh stößt im Schnitt pro Tag 349 Gramm Methan aus; das sind 138 Kilogramm pro Jahr. Bei insgesamt etwa 550.000 Rindern im Land, davon 165.000 Milchkühe, kommt da einiges an Methan zusammen. Dieses Treibhausgas ist bis zu 20-mal schädlicher für das Klima als CO2.