Austria sorgt für möglichen Tabakovic-Abschied vor

Die norwegische Online-Zeitung „Nettavisen“ berichtet nämlich, dass der FAK Interesse an Ole Christian Saeter haben soll. Der 27-Jährige steht noch bis kommenden Sommer in seiner Heimat bei Rosenborg Trondheim unter Vertrag. Ein weiteres Indiz für ein Geschäft: Der Rekordmeister will seinen Stürmer vor Vertrags-Ende noch schnell zu Geld machen.