„Rückrat von Sky Shield in Europa“

Doch woher würden die für Sky Shield benötigten Waffensysteme bezogen werden? Denn zur Abwehr von ballistischen Raketensystemen würden laut Kraft weite Reichweiten benötigt. „Diese Waffensysteme, diese Technologien, gibt es derzeit in Europa nicht“, sagt der Brigadier. Laut ihm werden dementsprechend wohl die für Sky Shield benötigten Waffensysteme aus Israel (Iron Dome) oder den USA (Patriot) kommen müssen. „In diesen Systemen wird hier das Rückgrat von Sky Shield in Europa aufgebaut werden.“, so Brigadier Reinhard Kraft.