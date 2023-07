Ausbau der Radwege geht nur schleppend voran

Was wurde aus den Plänen?

Mittlerweile sind Hiesl und Entholzer längst in Polit-Pension, ihr Erbe als Verkehrslandesrat hat Günther Steinkellner (FPÖ) angetreten. Die Grünen wollten von ihm per Landtagsanfrage wissen, was aus den Plänen von damals geworden ist. Die Antwort zeigt: Von der 2014 aus Kopenhagen mitgebrachten Euphorie ist wenig übrig. Sieben seit 2015 neu gebaute Radhauptrouten mit einer Gesamtlänge von 11,7 Kilometern zählt Steinkellner auf. „Der Radwegeausbau in OÖ ist pure Behäbigkeit“, urteilt die Mobilitätssprecherin der Grünen, Dagmar Engl. 69 Kilometer weniger umzusetzen als geplant, sei kein „zartes Verfehlen eines Ziels“, sondern eine „satte Diskrepanz“, meint Engl.