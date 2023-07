Schottland-Krimi: Es bleibt eine Männerwelt

Eine junge Frau, die sich mit Intelligenz und Hartnäckigkeit in einer männerdominierten Berufswelt behaupten muss: Mit der unnachgiebigen Ermittlerin Karen Pirie hat die schottische Bestseller-Autorin Val McDermid eine Polizistin erschaffen, die knifflige Cold Cases wieder aufrollt, welche für ihre Vorgänger bisher unlösbar schienen. In der auf dem Roman „Echo einer Winternacht“ basierenden neuen Serie „Karen Pirie - Echo einer Mordnacht“ im ZDF beschäftigt sich Pirie mit einem ungeklärten Mordfall, der sich vor einem Vierteljahrhundert in dem Universitätsstädtchen St. Andrews in Schottland ereignet hat. Der mysteriöse Tod der Pub-Kellnerin Rosie Duff weist einige Ungereimtheiten auf...