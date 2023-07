54 Singles im TV: „Es wird viel offenbart“

„Das Aussehen ist wurscht in unserem Alter“, findet die 77-jährige Renate aus Niederösterreich, die nach dem Tod ihres Mannes einen neuen Begleiter sucht. Mit seinen 43 Jahren teilt der Tischler Manfred diese Meinung nicht: „Die eine mog an Mann mit an Bauch, die andere mog an ohne Bauch“, glaubt er. Selbst hat er keinen Bauch und stellt klar: „Glei ins Bett hupfen, des brauch’ i ned.“