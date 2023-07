Nach Brand bei BMW keine Produktions-Verzögerung

Das Feuer betraf das Dach der Werkshalle am Werksgelände, auf dem Bitumen (Material, das meist für Abdichtungen verwendet wird) und Teer in Brand geraten waren. Laut Feuerwehr hat sich das flüssige Bitumen durch die Decke in das darunterliegende Geschoß gefressen. Es kam zu einer intensiven Rauchentwicklung.