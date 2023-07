Mikaela Shiffrin interviewt Kilde - und umgekehrt

„Es ist beängstigend“

„Wie fühlt es sich an, einen Eisberg mit nichts als einem Helm, einem Skianzug und Rasierklingen an den Füßen ausgerüstet hinunterzurasen“, so die erste Frage Shiffrins an ihren Freund. „Es ist natürlich beängstigend“, entgegnete dieser wiederum. „Aber es ist wie alles im Leben: Wenn du es öfter tust, wirst du erfahrener - ich bin mir sicher, du weißt, wovon ich rede.“