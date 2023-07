Die 10 größten Skandale der Salzburger Festspiele

Ohrfeigen, Buhrufe und ganz viel nackte Haut - an Aufregern mangelte es dem Kulturfestival in den letzten Jahren nicht. Am 20. Juli starten die Salzburger Festspiele. Während sich das Publikum auf die Festspielzeit freut, blickt die „Krone“ auf die größten Skandale der vergangenen Jahre zurück.