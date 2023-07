Tour de France: Defekte werfen Felix Gall zurück

Das tat es auch zum Abschluss der Berg-Trilogie des Wochenendes in den Alpen, Gall ereilte aber in der entscheidenden Phase rund acht Kilometer in einer kurzen Zwischenabfahrt vor dem Ziel den dritten Schaden des Tages an seinem Rad. Durch den Radwechsel wurde der AG2R-Fahrer aufgehalten und kam letztlich zwei Minuten hinter Vingegaard und Pogacar ins Ziel. „Ich habe dreimal das Rad wechseln müssen. Wie ich mich fühle, kann man sich glaube ich vorstellen, mehr will ich jetzt nicht dazu sagen“, lautete der erste Kommentar von Gall. Im Gesamtklassement musste er die Franzosen David Gaudu und Guillaume Martin vorbeilassen. Sein Rückstand auf Martin beträgt allerdings nur 21 Sekunden, Gaudu liegt 32 vor ihm.