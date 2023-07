Gefahr für Leib und Leben im Gemeindebau

Bekannt wurde das Problem eher zufällig. Die Wohnung war 15 Jahre bewohnt, wurde via Direktvergabe weitergegeben. In diesen Fällen beauftragt Wiener Wohnen alle notwendigen Arbeiten, auch die Erstellung eines Elektrobefundes am 5. Juni. Dabei kam heraus: Die Anlage ist nicht in Ordnung (siehe Faksimilie), es besteht Gefahr für Leib und Leben. Ein Auszug aus den Mängeln: Das Stromkreisverzeichnis ist provisorisch, der Schutzleiter ist nicht zum jeweiligen Stromkreis zuordenbar, die Leitungen sind nicht zuverlässig geklemmt.