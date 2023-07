Sturm Graz feiert gleich zwei Testspielsiege!

Zunächst schlug die Truppe von Trainer Christian Ilzer in Messendorf Partizan Belgrad mit 2:1, wobei Jakob Jantscher als Torschütze via Elfmeter in Erscheinung trat. Danach behielten die Grazer gegen Aris Limassol mit 2:0 die Oberhand. Neuzugang Szymon Wlodarczyk und William Böving erzielten die Treffer gegen die Zyprioten.