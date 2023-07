Britney Spears Memoiren kommen bald auf den Markt

„Ich habe mir den Ar… für dieses Buch aufgerissen und hatte viel Therapie, um es fertig zu schreiben“, kündigte sie ihr Werk selbst an. Kaum eine Promi-Autobiografie wurde jemals mit so viel Spannung erwartet. Jetzt steht fest: Britney Spears Memoiren kommen am 24. November auf den Markt!