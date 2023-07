Baywatch Burgenland: „Dieser Job macht echt Sinn!“

Braun gebrannt, durchtrainiert und sexy gekleidet in knappen roten Badeanzügen und Badeshorts: So kennt man die Rettungsschwimmer aus Malibu aus der beliebten Fernsehserie „Baywatch“. Auch jene der österreichischen Wasserrettung am Neufelder See im Burgenland tragen rote Badebekleidung, überblicken vom Stützpunkt aus das Wassersportparadies, patrouillieren mit Rettungsbojen und Funkgeräten und flitzen mit Motorbooten über das 25 Meter tiefe Gewässer. Doch das war’s schon mit den Klischees.