ACSL im Happel? „Nur jeder Zweite bekommt Ticket“

Der ACSL-Football-Champion 2022/23 kommt von der Uni Wien. Wie bereits im Vorjahr dürfen sich die Emperors die heiß begehrte Trophäe in ihre Pokalsammlung stellen, wobei diesmal eine ordentliche Portion Geduld gefordert war. Erst in der Overtime konnten die Titelverteidiger dank eines Field Goals gegen die WU Tigers Nägel mit Köpfen machen. Krone.at war live vor Ort, um die Emotionen im mit 6500 Fans gefüllten Hexenkessel an der Hohen Warte einzufangen (siehe Video oben).