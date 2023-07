Nummer eins macht Jagd auf die Premiere

Bei den Salzburg Open im Volksgarten steigt Sebastian Ofner, die rot-weiß-rote Nummer eins im Tennis, erst am Dienstag ein. Nach fünf verlorenen Endspielen in diesem Jahr soll am besten in der Heimat der erste Titel 2023 eingefahren werden. feierte Lokalmatador Lukas Neumayer einen Auftakt nach Maß.