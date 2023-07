Musters Nachfolger freut sich auf das Heimspiel

Emesz scheiterte

Die eigene Anhängerschaft hatte Neumayer in Salzburg schon vergangenes Jahr Flügel verliehen. Der Radstädter stieß beim ATP-125er-Turnier bis ins Viertelfinale vor. Was er heuer vorhat? „Es wäre schon geil, bei einem Challenger mal in ein Halbfinale einzuziehen“, lauert der 20-Jährige auf seine Chance. Zum Auftakt wartet der Inder Sumit Nagal, die Nummer 225 der Welt.