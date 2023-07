„Ganz schwach!“ Nächste Abfuhr für Perez

Das Problem sei gewesen, dass der Regen länger angedauert hätte als prognostiziert, erklärte Perez im ORF-Interview. Durch das lange Warten hätten die Reifen so an Temperatur verloren. „Das müssen wir morgen in den Griff bekommen“, so der Mexikaner: „Am Freitag war unsere Performance ganz gut, aber heute war‘s ein ganz schwaches Qualifying. Ich hatte durch das Wetter einfach Probleme mit dem Auto. Jetzt müssen wir schauen, warum das so war.“