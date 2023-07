Hütter: „Wir spielten faden Fußball in Gladbach“

„Und dann hatten wir große Probleme“

„Und dann hatten wir große Probleme. Der Spielstil, wie wir mit Gladbach gespielt haben, war nicht der, der unserer Idee entsprochen hat. Meiner Meinung nach haben wir einen langweiligen Fußball gespielt, weil wir immer in der eigenen Hälfte den Ballbesitz hatten. Das war nicht der richtige Weg. Wir wollten die Spieler austauschen. Aber der neue Sportdirektor hatte eine andere Idee. Also war es das Beste, dass wir den Vertrag beenden“, so der Vorarlberger.