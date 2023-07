ÖFB-Legionär Kara: „Messi soll die Saison retten“

Messi kommt. „Der Hype ist groß“, berichtet der Ex-Rapidler der „Krone“. Quasi fast ums Eck, also für US- Verhältnisse, wird der Weltmeister für Inter Miami auflaufen. „Alle Spiele von Miami, egal, ob daheim oder auswärts, sind ausverkauft“ sagt Kara. Der erst im September mit Orlando City auf Miami trifft. „Da waren die Tickets in drei Stunden weg.“ Wobei der Stürmer (Vertrag bis Ende 2024) ohnehin immer vor mindestens 20.000 Fans spielt. Der Triumph beim US-Open-Cup letzte Saison hat die Begeisterung weiter gepusht.