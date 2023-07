Vergangener Monat war weltweit heißester Juni

Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind unter anderem extreme Wetterbedingungen. Unwetter gemischt mit Hitzewellen vernichten ganze Ernten, auch die Bodenerosion nimmt zu. Zuletzt hatten US-Wissenschaftler am 4. Juli den bisher heißesten Tag der Messgeschichte vermeldet. Die globale Durchschnittstemperatur lag der Plattform „Climate Reanalyzer“ der University of Maine zufolge am Dienstag bei 17,18 Grad.