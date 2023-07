Acht Cent im Monat als „Zulage“ gegen die Teuerung

Schicksale, die aufrütteln

Das kann ein 76-Jähriger aus dem Südburgenland nur bestätigen. Sein ganzes Leben lang hat er am Bau hart gearbeitet. Um die Ausgleichszulage zu beziehen, musste der Rentner das gesamte Einkommen deklarieren, unter anderem die Sparbuchzinsen, was nicht so einfach war. Trotz der Hürden blieben ihm am Ende nur acht Cent als „Zulage“ pro Monat. „Der Pensionist ist verzweifelt“, sagt Drobits. Er kennt die Details. Kein Einzelfall!