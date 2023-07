Bad Ischl will doch nicht „Salt Lake City“ sein

Dieses Herzstück, das in Bad Ischl ab 20. Jänner Gegenwartskunst inszenieren wird, wurde lange mit dem Titel „Salt.Lake.City“ kolportiert – was viele aufregte, bis es der Industrielle Hannes Androsch auf den Punkt brachte, als er in der „Krone“ wetterte: „Eine Ausstellung über das Salzkammergut trägt den Titel ,Salt Lake City‘. Doch das Salzkammergut ist nicht mit der Mormonenhauptstadt gleichzusetzen!“