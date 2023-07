2024: AMS geht von deutlich weniger Budget aus

Kritik aus der Politik

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf und die SPÖ-Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl übten am Montag Kritik an möglichen Kürzungen beim AMS-Förderbudget. Mit einem dringlichen Antrag im Tiroler Landtag soll die türkis-grüne Bundesregierung aufgefordert werden, davon abzusehen. Wolf und Fleischanderl sahen eine Fördermittel-Reduktion in der Höhe von rund 7,3 Mio. Euro auf das AMS Tirol im Jahr 2024 zukommen.