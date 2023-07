Das ist eine der dunkelsten Gemeinden Österreichs

Wenn sich in dem Weinviertler Ort der Himmel verdunkelt, richten sich die Blicke erstaunt nach oben: Die Milchstraße zeichnet sich in dem Ort im Bezirk Korneuburg glasklar in voller Pracht ab, oft sind mehr als 5000 Sterne und Galaxien am Firmament zu sehen - mit freiem Auge. Zum Vergleich: Im lichtüberfluteten Wien erkennt man je nach Standort nur 40 Himmelsobjekte.