„Hass!“ So fühlt der Witwer nach Mord an Maria E.

Vor sieben Jahren erschlug ein Kenianer (li.) mitten am Wiener Brunnenmarkt die 54-jährige Maria E. (kl. Bild). Nach einem aktuellen Mordfall in unmittelbarer Umgebung erinnert sich der Witwer (re.) im Gespräch mit der „Krone“ an die Tragödie.

