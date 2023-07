So will die SPÖ das Aus für den Kasberg verhindern

Eingliederung der Bergbahnen in die Seilbahnholding

Auf politischer Ebene nimmt die SPÖ die letzte Landtagssitzung vor der Sommerpause zum Anlass, noch einmal eine Idee zur Rettung des Skigebiets zu lancieren. Man werde am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag einbringen, heißt es dazu am Dienstag aus dem SPÖ-Klub. Konkret fordere man „die Eingliederung der Almtal-Bergbahnen in die Oö. Seilbahnholding, um das Zusperren des Kasbergs zu verhindern“. Dass die ÖVP schon im Vorfeld abgewunken hat, kritisiert der SPÖ-Abgeordnete Mario Haas: „Die ÖVP ignoriert damit 30.000 Menschen, die sich innerhalb kürzester Zeit mit einer Petition für die Rettung des Skigebiets stark gemacht haben.“