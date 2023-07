Zwei Milchgesichter auf Einbruchstour erwischt

Am Freitag um 18 Uhr wurden in Wels zwei Jugendliche bei einem Diebstahl in einem Objekt auf frischer Tat ertappt. Die beiden Verdächtigen, ein 15-Jähriger aus Marchtrenk und ein 16-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Brunnenthal, wurden festgenommen. Nach der Überstellung in die Polizeiinspektion Dragonerstraße wurden die Ermittlungen vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Wels übernommen.