Wehren trainieren für den Ernstfall im Tunnel

Seit Jahren wird an der neuen Hochleistungsbahn gearbeitet. Sie soll Klagenfurt und Graz in 45 Minuten verbinden - und zwar mit 250 km/h! Da steht Sicherheit an oberster Stelle. Und damit Hilfe im Ernstfall schnell zur Stelle ist, werden die Freiwilligen Feuerwehren entlang der Strecke speziell ausgebildet. Auch aus den Ortsfeuerwehren Stein im Jauntal, Peratschitzen, Kühnsdorf und Edling werden Portalfeuerwehren, die auf Einsätze im Tunnel spezialisiert sind. Ihr Bereich erstreckt sich vom Tunnel Lind bis zum Bahnhof Mittlern. Der Tunnel im Jauntal ist mit 2,1 Kilometern der drittlängste auf der Gesamtstrecke.