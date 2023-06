Alpine will mit „Deadpool“ große Erfolge feiern

Die Freude bei den Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly über den Einstieg von „Deadpool“-Schauspieler Ryan Reynolds beim französischen Formel-1-Rennstall war groß. Besonders bei Ocon, der direkt den Kontakt zum Hollywood-Star suchte. „Er hat mir gesagt, dass ich auf das Set des ‘Deadpool 3‘-Films in London eingeladen werde. Da werde ich definitiv dabei sein“, sagte Ocon am Donnerstag vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg.