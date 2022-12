Rechnungshof zündet eine brisante „Ohlsdorf-Bombe“

Versteckt in seinem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht über die Liegenschaftsverwaltung der Österreichischen Bundesforste AG zündet der Bundesrechnungshof eine „Ohlsdorf-Bombe“ mit noch unbekannter Sprengkraft. Die Kontrollinstanz schaut sich den Grundstücks-Deal über den für ein neues Betriebsbaugebiet gerodeten Wald näher an.