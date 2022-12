„Waldvernichtung muss restlos aufgeklärt werden“

Eine riesige, kahle Schotterwüste

Grün-Politiker Stefan Kaineder blutet beim Andenken an die einstigen Wald- und Grünflächen noch heute das Herz: „Vor einem Jahr sind in Ohlsdorf Harvester, Bagger und Schubraupen aufgefahren, um knapp 190.000 Quadratmeter Wald dem Erdboden gleichzumachen. Derzeit gleicht die Fläche einer riesigen kahlen Schotterwüste. Zuvor gegangen waren dem gewaltigen Zerstörungsprojekt Widmungs- und Rodungsverfahren, die trotz mehrerer negativer Stellungnahmen bewilligt wurden.“ Das sagt er übrigens in einer Aussendung über die Landeskorrespondenz, also als Regierungspolitiker und nicht als Grünen-Parteichef.