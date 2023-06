Kärnten: Millionenbetrug mit Krypto-Traumschloss

Schon 2019 warnte die Finanzmarktaufsicht vor der Kärntner Krypto-Firma EXW - offenbar ohne viel Erfolg. Denn mittlerweile gibt es laut Staatsanwaltschaft 40.000 Anlege-Opfer in mehreren Staaten und einen 26-jährigen Protz- und Promi-Chef, der in Klagenfurt in U-Haft auf seinen Betrugsprozess wartet.