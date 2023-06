Zum Schulschluss lässt sich Sonne nur kurz blicken

Mit reichlich Sonnenschein durfte Österreich in den Donnerstag starten. Bereits am Vormittag verschwanden die Wolken am Himmel - es bleibt verbreitet trocken. Der Ferienbeginn im Osten startet am Freitag auch noch mit reichlich Sonne und hohe Temperaturen, im Westen gehen allerdings schon von der Früh weg Schauer und Gewitter nieder. Am Abend wird die Wetterlage dann landesweit etwas unbequem ...