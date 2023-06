„Es hat getuscht, dann haben die Wände gewackelt“

„Es hat einen Tuscher gemacht, die Wände haben gewackelt“, beschreibt Werner B. (59) die dramatischen Minuten nach der Gasexplosion in Ansfelden. Bei einer Tiefenbohrung für eine Wärmepumpe war es am Dienstagabend zuerst zu einem massiven Grundwasseraustritt gekommen - bis zu 1000 Liter Wasser strömten durch das Bohrloch an die Oberfläche. Um 17.30 Uhr begannen Feuerwehrleute mit den Abpumparbeiten - dass auch Gas ausströmte, wurde gleich festgestellt. „Bei den Messungen war der Wert weit unter der Explosionsgrenze“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Helmut Födermayr.