Perez gegen Verstappen? „Das ist unrealistisch!“

„Das ist immer so ein schwieriges Los“

Perez schied in den letzten drei Rennen immer schon in Q3 der Qualifikation aus. Für einen Red-Bull-Fahrer mit dem vermeintlich besten Auto zu wenig. Berger: „Das ist immer so ein schwieriges Los, wie stark sollte der zweite Fahrer sein? Wenn er zu stark ist, dann hat man Stress im Team, denn dann gibts ständig Spannungen, Reibereien und es wird sehr schwierig zu managen. Wenn er zu schwach ist, dann ist es meistens wieder so, dass es zu schwierig ist für die Punkte.“