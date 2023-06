Was neue Knallhart-Regeln für Urlauber bedeuten

Verschärft hat den ohnehin scharfen Kurs ein Unfall zwischen einem Lamborghini und einem Kleinwagen, bei dem ein fünfjähriger Bub ums Leben kam. An Bord des Boliden befand sich eine Gruppe Jugendlicher, die gerade ein waghalsiges Youtube-Video drehte. Italien will seine vielen Verkehrstoten in den Griff bekommen und legt nun neue Regeln vor, die bis zum Herbst umgesetzt werden sollen - hier die wichtigsten im Detail: