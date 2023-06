„Hot Wheels Unleashed 2“: Das sind die Neuerungen

Weitere Neuerungen: In „Hot Wheels Unleashed 2“ wird es im Gegensatz zum Vorgänger nicht nur Spielzeugautos, sondern auch -Motorräder geben. Außerdem versprechen die Entwickler eine Vielzahl neuer Rennstrecken in fünf ganz neuen Umgebungen - etwa einer Spielhalle und einem Museum. „Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged“ erscheint am 19. Oktober für den PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch.