Trump: „Hätte geheime Dokumente freigeben können“

In der Affäre um Regierungsdokumente, die bei Ex-US-Präsident Donald Trump nach dessen Ausscheiden aus dem Amt im Zuge einer Razzia gefunden worden waren, könnte nun ein wichtiges Beweismittel für ein strafrechtliches Vergehen des Republikaners publik geworden sein. In der aufgetauchten Tonaufnahme bestätigt Trump offenbar, dass es sich zum Teil um nicht freigegebene Papiere handelt, die auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago gefunden worden waren.