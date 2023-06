Zum Geburtstag stach Frau im Rausch auf Freund ein

Die lockere Atmosphäre bei sommerlichen Temperaturen nahm am vergangenen Samstag in einem Mehrparteienhaus in Pinkafeld eine böse Wende. Gegen 17.30 Uhr wurde es in einer Wohnung laut. Kurz vor ihrem 41. Geburtstag in Feierlaune, hatte eine Frau zu tief ins Glas geschaut - und völlig die Beherrschung verloren.