Blau-Weiß: Abgang von ÖFB-Perspektivspieler droht

Für Blau Weiß Linz hat am Montag das Abenteuer Fußball-Bundesliga offiziell begonnen. Der Aufsteiger aus der Stahlstadt hatte am Nachmittag im Sportpark Lissfeld Trainingsauftakt für die in einem Monat beginnende Saison. „Die Motivation ist groß. Es ist eine große Herausforderung für uns. Ziel ist natürlich, dass wir in der Liga bleiben“, erklärte Trainer Gerald Scheiblehner. Für diese Mission bekam der 46-Jährige am Montag mit Alem Pasic und Marcel Schantl zwei neue Spieler.