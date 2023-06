Mega-Klausel! Barcelona holt Manchester-City-Star

„Es war eine Freude und ein Privileg für mich, in den vergangenen Jahren Teil von Manchester City gewesen zu sein“, sagte Gündogan, der seine Zeit bei dem Klub mit Trainer Pep Guardiola als Kapitän mit dem Gewinn der Champions League in diesem Jahr gekrönt hatte. „Dieser Verein hat all meine Träume wahr gemacht und ich werde ewig dankbar sein für diese Gelegenheit“, sagte Gündogan in einer Mitteilung des englischen Premier-League-Klubs. Nun startet er sein neues Abenteuer in Spanien ...