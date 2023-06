Basketball-Profi (28) bei Belastungstest gestorben

Über Impfung geschimpft

Bereits 2021 war der Sportler während eines Basketball-Matches ohnmächtig zu Boden gegangen und war anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Damals hatte er der Corona-Impfung die Schuld an dem Zwischenfall gegeben. „Ich wusste es! Viele Leute haben mich gewarnt. Aber wisst ihr was? Es war Pflicht, sonst konnte ich nicht arbeiten. Ich bin ein internationaler Profisportler und spiele in Spanien. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme, kein Asthma, nichts! Mitten in einem Match breche ich plötzlich zu Boden und wäre fast gestorben“, schrieb Cabrera Adames in den sozialen Medien. „Ich habe eine verdammte Herzmuskel-Entzündung von meiner Impfung bekommen.“