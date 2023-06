Barisic: „Wir müssen reinen Wein einschenken“

Schwab wieder Thema

Also mitten in der Vorbereitung, was Barisics Arbeit erschwert, eine eingespielte Truppe zu formen. Aber weitere Abgänge sind notwendig, um Platz im Kader und vor allem Geld für Transfers freizuschaufeln. Allerdings liegt nicht einmal für Marco Grüll ein Angebot vor. Und Sportchef Markus Katzer ist auf der Suche nach einer Führungspersönlichkeit im Mittelfeld. Da soll immer öfter Stefan Schwab, der bei PAOK Saloniki in sein letztes Vertragsjahr geht, ein Thema sein. Dem 32-Jährigen liegt Grün-Weiß am Herzen. 2020 hatte man ihn während Corona nicht halten können.