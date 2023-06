Zverev ratlos: „Ich habe keine Ahnung“

Lokalmatador Alexander Zverev verlor das Halbfinale beim ATP-500er-Turnier in Halle gegen Alexander Bublik mit 3:6, 5:7 und verpasste damit klar den Einzug ins Endspiel am Sonntag. Der 26-Jährige zeigte sich nach der Niederlage ratlos und gefrustet (siehe Video oben). „Ich habe keine Ahnung, was ich heute hätte machen sollen, um ehrlich zu sein“, so Zverev.