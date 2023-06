„Du wärst halt maximal als Notnagel durchgegangen“

Alleine das Startkommando ist kompliziert. Und dann kommt das eigentlich Schwierige. Arme angewinkelt, Oberkörper nach vorne gebeugt und Vollgas. Immerhin bewegt sich das Ding. Gemeint ist der Bob in der Laufhalle am Olympiastützpunkt St. Pölten. Wo Katrin Beierl zum Casting „Austria’s Next Bobstar“ geladen hat. Um einen Ersatz für ihre schwangere Anschieberin zu finden.