„Auf dem Diensthandy hat Privates nichts verloren“

In den letzten Jahren haben die Ermittlungen rund um den ÖVP-Untersuchungsausschuss und deren private Chats die Ermittler und die Medien unterhalten. Kritiker wie Verteidiger von ÖVP Abgeordneten meinen, das sei ein Verstoß gegen die Privatsphäre. Auch unser User Harrythewatcher meint, was man am Handy per Whatsapp und Co kommunziert, ist streng privat.