WM 2025: Gänsehaut-Momente auf der Maier-Strecke

Eine Fußball-WM in Brasilien, eine Fußball-EM in Deutschland, ein Formel-1-Rennen in Monaco, ein Tennis-Turnier in Wimbledon. Und eine Ski-WM in Österreich! Manche Dinge gehören einfach zusammen. 2025 ist es wieder so weit, steht die Goldjagd in Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm. Eine WM, bei der es wieder Momente voller Gänsehaut und für die Ewigkeit geben wird.